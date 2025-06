Nur Linke dafür: Kein weiterer Feiertag in Thüringen

Ziel der Linken war es nach Angaben der Abgeordneten Katharina König-Preuss, den 8. Mai als Ende der beispiellosen Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten mit Millionen von Toten dauerhaft zum gesetzlichen Feiertag in Thüringen zu machen. Seit 2015 sei der Tag, der die Verantwortung zur Friedenssicherung und zum Kampf gegen den Rechtsruck in sich trage, ein Gedenktag in Thüringen.