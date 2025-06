Initiative noch in diesem Jahr

Die Landesregierung solle noch in diesem Jahr eine Initiative in der Länderkammer starten für einen bundesweiten Feiertag am 8. Mai, verlangte Schaft. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hatte kürzlich im Landtag gesagt, er könne sich den Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus am 8. Mai als nationalen Feiertag in Deutschland vorstellen. Die Linke erwarte nun entsprechende Taten, so Schaft.