Nach 14 Wochen Winterpause geht es am Wochenende auch in der Kreisoberliga Südthüringen – und dies sogar ohne Nachholer – wieder um Tore und Punkte. Mit einem kompletten Spieltag startet die Kreisoberliga in das Restprogramm die Spielserie 2024/25. Exakterweise sind es diesmal nur sechs Punktspiele. Die Begegnung Haina – Häselrieth wurde noch im November 2024 zum Ende der Hinrunde ausgetragen. Beide starten dann entsprechend nächste Woche erst wieder. Bis zum Saisonfinale am 1. Juni stehen nun noch elf Punkterunden auf dem Programm. Primus Neuhaus-Schierschnitz führt die Tabelle mit 35 Punkten und fünf Zählern Vorsprung an. Hinter dem Tabellenführer liegen Haina und Goßmannsrod mit jeweils 30 Punkten in Lauerstellung. Zwei Punkte weniger hat ein weiteres Duo – bestehend aus dem Absteiger Erlau und dem Neuling aus Häselrieth – mit aktuell jeweils 28 Punkten.