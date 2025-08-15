Nur hoheitlichen Kernbereiche: Steuerzahlerbund: Beamtenstatus auf den Prüfstand stellen

Auch Linnemann fordert weniger Verbeamtungen

Zuletzt hatte auch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann angesichts hoher finanzieller Lasten durch Beamtenpensionen eine Verringerung der Zahl der Verbeamtungen gefordert. "Ich möchte nur eins: Dass wir nur noch dort verbeamten, wo es wirklich hoheitliche Aufgaben gibt, bei Polizisten, bei Richtern, bei Staatsanwälten, bei Finanzbeamten, bei Zollbeamten – aber dann ist irgendwann gut", sagte er beim Tag des Handwerks Paderborn. Darüber hatte die "Bild" berichtet. In Ministerien müsse "nicht jeder verbeamtet werden, übrigens auch nicht in den Verwaltungen", sagte Linnemann.