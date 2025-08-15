Nur hoheitlichen Kernbereiche: Steuerzahlerbund: Beamtenstatus auf den Prüfstand stellen

Berlin - Der Bund der Steuerzahler dringt darauf, weniger Menschen zu verbeamten. "Die öffentlichen Haushalte werden durch die XXL-Beamtenverhältnisse enorm belastet", sagte der Präsident der Lobbyorganisation, Reiner Holznagel, der "Rheinischen Post". "Deshalb sollte der Beamtenstatus auf den Prüfstand gestellt und in seinem Umfang samt seiner Privilegien kritisch hinterfragt werden. Diese können keinem Beschäftigten in der freien Wirtschaft mehr erklärt werden, weil die finanzielle Schere immer weiter auseinandergeht."