Nur Frauen sollen auftreten: Olivia Rodrigo richtet rein weibliches Musikfestival aus

Los Angeles - US-Sängerin Olivia Rodrigo setzt auf geballte Frauen-Power und veranstaltet in diesem Sommer ein Musikfestival mit rein weiblicher Besetzung. Seit Jahren habe sie davon geträumt, so ein Event zu organisieren, teilte die 23-Jährige in sozialen Medien mit. Bei dem Festival "Daisy Chain Fields" sind 14 Sängerinnen und Bands wie Chappell Roan, Doechii, Mitski, Katseye, Bikini Kill, Eli und Rachel Chinouriri dabei. Auch Rodrigo selbst ist Teil des Line-ups, zudem werden die Sängerinnen Stevie Nicks, Sarah McLachlan und Karen O erwartet.