Nur Frauen sollen auftreten: Olivia Rodrigo richtet rein weibliches Musikfestival aus

Rodrigo ist einer der derzeit erfolgreichsten Popstars der Welt. Sie brachte kürzlich ihr drittes Album mit dem Titel "you seem pretty sad for a girl so in love" heraus. Die junge Durchstarterin, die als Schauspielerin im Disney Channel mit Rollen in "Bizaardvark" und "High School Musical: Das Musical: Die Serie" bekannt wurde, landete 2021 mit ihrer Debütsingle "Drivers License" von dem Album "Sour" einen Hit. Bei der Grammy-Verleihung 2022 gewann sie drei Trophäen, darunter die als "beste neue Künstlerin". 2023 folgte das Album "Guts" mit dem Hit-Song "Vampire".