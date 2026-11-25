Elon Musk kommt nicht ins Berghain, aber Von Wegen Lisbeth kommen in die Ilmenauer Festhalle: Am Donnerstag, 30. April 2027, will die Indie-Pop-Band mit den Ilmenauern in den Mai hineinfeiern. Das dürfte ein besonderes Ereignis für die hiesige Kultur- und Veranstaltungsszene werden. Entsprechend groß war die Überraschung am Mittwochnachmittag, als die Band auf den sozialen Medien ihre Clubtour für das kommende Jahr ankündigte – und plötzlich auch Ilmenau in dem kurzen Promoclip auftauchte.