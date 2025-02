Aufmunterung von der Ehefrau: Nur ein Lichtblick bei den Biathlon-Männern

Kaufen konnte sich der Skijäger vom SV Eintracht Frankenhain für seine Aufholjagd am Ende freilich nichts. Andererseits rehabilitierte er sich als einziger DSV-Athlet für den schwachen Auftritt am Vortag und brachte sich für die Entscheidungen in der zweiten WM-Woche in Stellung. „Die zwei letzten Tage von mir beschreiben Biathlon sehr gut. Es ist immer so ein Auf und Ab, so extrem“, erklärte er am Sonntag im Ziel. Nach dem ersten Liegendschießen gedacht: „Warum nicht gleich so, warum nicht gestern so.“ Da versemmelte er bei der ersten Prüfung drei Schüsse. „Ich fühle mich heute wie ein anderer Mensch“, gewährte er Einblick in seine turbulente Gefühlswelt, „gestern habe ich noch dran gedacht, ich lasse es einfach.“