Tommy Schmidt und seine Frau Anke kippen eine große Kiste bunter Legosteine auf der Anrichte aus: Unzählige bunte Steinchen landen klappernd auf der Platte. Anschließend füllen sie die Plastikteilchen in ein großes Zapfglas um. Wie viele da wohl drinnen sind? Das dürfen die Besucher der sechsten Ilmbricks-Lego-Fan-Ausstellung an diesem Wochenende in der Ilmenauer Volkshochschule (VHS) erraten. Nur so viel sei gesagt: die beiden kennen die genaue Anzahl selbst nicht.