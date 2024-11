Kufstein (dpa/lby) - Bereits den zweiten Tag in Serie ist es an der Grenze zu Österreich zu einem langen Lastwagen-Rückstau gekommen. Durch Dosierungsmaßnahmen auf der österreichischen Autobahn A12 auf Höhe der Ausfahrt Kufstein Nord in Fahrtrichtung Innsbruck kam es auf deutscher Seite auf der A93 zu 22 Kilometer Stau am Morgen.