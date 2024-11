Nur 29 Euro statt 49 Euro: Biathlon-Karten zum Schnäppchenpreis

Für den Biathlon-Weltcup vom 9. bis 12. Januar 2025 in Oberhof bietet unsere Zeitung erneut ein Sonderangebot an. Für den Frauen-Sprint am Donnerstag (9. Januar) und den Männer-Sprint am Freitag (10. Januar) kann ein kleines Kontingent der attraktiven Tickets im Unterrang auf der Tribüne für nur 29 Euro erworben werden. Im freien Verkauf kosten die Karten stattliche 49 Euro. Erfahrungsgemäß sind die Rennen beim Weltcup in Oberhof an den Wochentagen weit weniger gut besucht als an den Wochenenden.