Zum 200. Geburtstag von Herzog Georg II. am 2. April präsentierte die Numismatische Gesellschaft Meiningen eine Medaille in streng limitierter Auflage. Die Vorderseite zeigt den populären Meininger Regenten mit seinem markanten Bart, die Rückseite Schloss Altenstein, die Sommerresidenz der Herzöge bei Bad Liebenstein. Nach Ansicht des Meininger Georg-Biografen Alfred Erck kommt Schloss Altenstein dabei eine ganz besondere Bedeutung zu. Er bezeichnet das Schloss als den Ort, an dem Herzog Bernhard II. und seine Frau Marie vermutlich ihren Sohn und späteren Thronfolger Georg gezeugt haben.