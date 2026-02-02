Der SV 09 Arnstadt ist der alte und neue Hallenmeister des Thüringer Fußball-Verbandes. Der Thüringenligist konnte seinen im Vorjahr errungenen Titel erfolgreich verteidigen. Dazu genügte im Finale vor 350 Zuschauern in der Glockenstadt Apolda ein einziger Treffer. Dieses Tor fiel erst 31 Sekunden vor dem Spielende und somit recht spät. Aber letztendlich konnte die Mannschaft von Trainer Martin Hauswald - der nach seinem Achillessehnenriss das Geschehen mit Krücken am Spielfeldrand verfolgte - und die mitgereisten Fans jubeln. Der Torschütze für Arnstadt war Janes Grünert.