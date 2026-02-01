Berlin - Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, wirbt für eine stärkere Beteiligung Europas an der atomaren Abschreckung der Nato und sieht dabei eine besondere Rolle Deutschlands. Frankreich und Großbritannien könnten mit ihren Atomwaffen deutlich stärker als bisher an dem bisher weitgehend von den USA getragenen nuklearen Schutzschirm des transatlantischen Bündnisses beitragen, sagte Ischinger der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn so etwas stattfinden würde, wäre das an die Russen, an die Amerikaner, an die Chinesen ein Zeichen europäischer Selbstbehauptung."