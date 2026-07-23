Experten fürchten, dass der Schritt auch andere Staaten in der Region ermutigen könnte, nuklear aufzurüsten - etwa die Vereinigten Arabischen Emirate, die Türkei oder Ägypten. "Die Vorstellung, dass dies ein Happy End haben wird, ist wahnhaft", sagte Henry Sokolski, Direktor des Nonproliferation Policy Education Center in den USA, dem "Wall Street Journal".

Saudi-Arabien hat bereits die Sicherheitsbeziehungen zur Atommacht Pakistan verstärkt. Beide Länder unterzeichneten nach Israels Angriff auf Hamas-Vertreter in Katar vergangenes Jahr ein Abkommen, das Saudi-Arabien auch Zugang zum pakistanischen Programm gewähren soll.

"Selbst verschuldetes Eigentor"

Israel hofft seit Jahren auf normalisierte Beziehungen zur Regionalmacht Saudi-Arabien. Unter Trumps Vorgänger Joe Biden gab es konkrete Gespräche darüber - im Gegenzug für US-Hilfen beim saudi-arabischen Atomprogramm und einem neuen Sicherheitsabkommen. Die Verhandlungen wurden nach Beginn des Gaza-Kriegs Ende 2023 ausgesetzt, der Kronprinz zeigte aber weiter Interesse daran. Inzwischen habe Trump die Pläne für nukleare Zusammenarbeit von jeglichen Forderungen getrennt, dass Saudi-Arabien Israel anerkennen müsse, berichtete die "New York Times".

Der Deal sei ein "selbst verschuldetes Eigentor", schrieb Aaron David Miller, einst Berater im US-Außenministerium, bereits vor der offiziellen Verkündigung. Er sprach von einem "Verstoß gegen US-Politik zur Nichtverbreitung" und einem gefährlichen Zugeständnis an Riad. Das Letzte, was es nun brauche, sei "noch ein Staat, der seinen eigenen nuklearen Brennstoffkreislauf kontrolliert".

Nahost-Expertin Rosemary Kelanic sprach von einer aus vielerlei Gründen "schrecklichen Idee", die "mitten in einem Krieg über Irans Atomprogramm besonders schwachsinnig" sei. Der frühere US-Justizbeamte Michael Horowitz wies darauf hin, dass die Sicherheitsgarantien mit Blick auf das mögliche Streben nach Atomwaffen "rein bilateral" seien - und damit "komplett abhängig" vom Verlauf der Beziehungen zwischen Washington und Riad.