Winkelhaid (dpa/lby) - Bei einem Dachstuhlbrand in einem Dreifamilienhaus im Nürnberger Land ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Ursache des Feuers am Freitagabend war vermutlich ein Blitzeinschlag, wie die Polizei mitteilte. Der Löscheinsatz der Feuerwehr dauerte mehrere Stunden. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ihr Zuhause ist jedoch nicht mehr bewohnbar.