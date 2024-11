Nürnberger Flughafen: Zoll findet geschützte Riesenmuscheln in Reisegepäck

Nürnberg - Eine Frau hat über acht Kilogramm geschützte Riesenmuscheln aus ihrem Urlaub in Indonesien mitgebracht. Zollbeamte fanden am Montag (18. November) die 26 Muschelhälften am Nürnberger Flughafen im Gepäck der Reisenden, wie das Hauptzollamt mitteilte. Die Frau muss nun innerhalb von vier Wochen die für die Einfuhr notwendigen Papiere vorlegen. Sonst werden die Muscheln eingezogen und das Bundesamt für Naturschutz entscheidet über ein Bußgeld.