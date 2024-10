Nürnberg (dpa/lby) - Nach einem Wohnungsbrand in Nürnberg ermittelt die Polizei gegen den Inhaber wegen des Verdachts der Brandstiftung. Die Polizei fahndete nach dem Brand am Montagabend nach dem 46-Jährigen und nahm ihn rund drei Stunden später in der Nähe fest, wie sie mitteilte. Laut einem Polizeisprecher wurde der Mann mit einem Oberschenkelbruch und Platzwunden ins Krankenhaus gebracht. In welchem Zusammenhang die Verletzungen entstanden sind, war vorerst unklar.