Nürnberg (dpa/lby) - Eine Bande soll in Nürnberg geschmuggelte E-Zigaretten und mutmaßlich illegal hergestellten Wasserpfeifentabak an Kinder und Jugendliche verkauft haben. Zoll, Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln eigenen Angaben nach gegen zwölf Beschuldigte im Alter von 24 bis 47 Jahren. Bei Durchsuchungen fanden die Ermittler demnach unter anderem jeweils etwa 8.000 unversteuerte E-Zigaretten und Zigaretten, knapp 4.000 Nikotinbeutel und 70.000 Euro Bargeld.
Nürnberg Verdacht: Bande verkauft illegale E-Zigaretten an Kinder
dpa 16.06.2026 - 10:21 Uhr