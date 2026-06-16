Die Zollfahndung schätzt den Steuerschaden nach vorläufiger Berechnung auf knapp 72.000 Euro. Die Ermittlungen gegen die Beschuldigten wegen des Verdachts der gewerbs- und bandenmäßigen Steuerhehlerei, der Steuerhinterziehung sowie wegen Verstößen gegen das Tabakerzeugnisgesetz laufen demnach seit Anfang 2026. Vor etwa zwei Wochen durchsuchten die Ermittler nun 13 Wohnungen, vier Kioske und zwei weitere Betriebe.