Nürnberg (dpa/lby) - Ein Radfahrer soll einen 24-jährigen Fußgänger in Nürnberg mit einem Messer verletzt haben. Der 24-Jährige war am Montagvormittag mit einem Begleiter unterwegs, als die beiden an einer Fußgängerampel mit dem Radfahrer in Streit gerieten, wie die Polizei mitteilte. Der Grund hierfür war demnach vorerst unklar.