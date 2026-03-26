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Nürnberg Spaziergänger mit Messer verletzt - Mann festgenommen

Ein 27-Jähriger soll einen Mann und eine Frau beim Gassigehen mit ihrem Hund angegriffen haben. Der Fall wirft Fragen auf.

Nürnberg: Spaziergänger mit Messer verletzt - Mann festgenommen
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Wieso der Verdächtige die beiden Opfer angriff, ist noch unklar. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Ein 27-Jähriger soll zwei Spaziergänger in Nürnberg mit einem Messer verletzt haben. Polizeikräfte konnten den Verdächtigen kurz darauf in der Nähe des Tatorts festnehmen, wie das Polizeipräsidium in Mittelfranken mitteilte. "Was den Mann dazu bewegte die beiden Personen anzugreifen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen", hieß es. Der Verdächtige und die beiden Oper hätten sich nicht gekannt. 

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Der 40-Jährige und die 45-Jährige waren demnach am Mittwochabend mit ihrem Hund im Stadtteil Marienberg spazieren, als der 27-Jährige sie unvermittelt mit dem Messer angegriffen haben soll. Beide erlitten Schnittverletzungen und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Sie konnten dieses aber noch in der Nacht wieder verlassen. 

Die Polizei ermittelt gegen den Verdächtigen wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Ein Ermittlungsrichter sollte noch am Donnerstag entscheiden, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt.