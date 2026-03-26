Nürnberg: Spaziergänger mit Messer verletzt - Mann festgenommen

Nürnberg (dpa/lby) - Ein 27-Jähriger soll zwei Spaziergänger in Nürnberg mit einem Messer verletzt haben. Polizeikräfte konnten den Verdächtigen kurz darauf in der Nähe des Tatorts festnehmen, wie das Polizeipräsidium in Mittelfranken mitteilte. "Was den Mann dazu bewegte die beiden Personen anzugreifen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen", hieß es. Der Verdächtige und die beiden Oper hätten sich nicht gekannt.