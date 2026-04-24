Großer Bahnhof am Donnerstagabend in der Ehrenhalle des Rathauses Nürnberg: Christa Standecker, die langjährige Geschäftsführerin der Europäischen Metropolregion Nürnberg, wurde von ihren Wegbegleitern, Mitglieds-Landkreisen und -Kommunen feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Dies teilt die Sonneberger Stadtverwaltung mit. „Unter ihrer Ägide war Sonneberg im Jahr 2013 als ,assoziiertes’ Mitglied aufgenommen worden – ein Novum, da die Metropolregion damit erstmals über die Grenzen des Freistaates Bayern hinauswuchs“, hieß es.