Nürnberg (dpa/lby) - Ein Polizeiauto hat sich in Nürnberg während einer Einsatzfahrt auf glatter Straße überschlagen. Die Beamten waren in der Nacht zum Samstag auf dem Weg zu einer Reanimation, als der Streifenwagen an einer Kreuzung ins Schleudern kam und gegen den Bordstein prallte, wie die Polizei mitteilte.