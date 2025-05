Nürnberg (dpa/lby) - Nach dem Fund eines Toten in einer Wohnung in Nürnberg ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdelikts. Die Beamten hätten Spuren einer Gewalttat gefunden, sagte ein Polizeisprecher. Am Fundort nordöstlich der Altstadt lief am Donnerstagvormittag ein größerer Polizeieinsatz. Viele Details blieben zunächst unklar.