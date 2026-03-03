 
Nürnberg Mann zu Sextreffen gelockt und ausgeraubt - Duo in U-Haft

Über soziale Medien verabredet sich ein Mann mit zwei jungen Männern zu einem Sextreffen. Doch dort wird er bedroht und ausgeraubt. Die Polizei prüft, ob es noch mehr Opfer geben könnte.

Nach den Festnahmen prüfen Ermittler, ob das Trio für weitere Taten in Mittelfranken verantwortlich sein könnte. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Zwei junge Männer sind wegen des Verdachts auf Raub bei fingierten Sextreffen in Mittelfranken festgenommen worden. Die beiden 21-Jährigen sollen einen 29-Jährigen bei einem Treffen in Nürnberg mit einem Messer und einem Pfefferspray bedroht haben, teilte die Polizei mit. Als Beute sollen sie sein Mobiltelefon und etwa 3.000 Euro in bar mitgenommen haben. Ein dritter junger Mann soll mit dem Duo ein weiteres Raubdelikt geplant haben, zu der es aber wegen einer ersten Festnahme letztlich nicht kam. 

Verabredet hatte sich das Duo laut Polizei mit seinem Opfer über Snapchat. Im Dezember 2025 soll es dann zu dem Treffen gekommen sein, bei dem der 29-Jährige ausgeraubt wurde. Das Opfer blieb unverletzt und meldete sich am nächsten Tag bei der Polizei. Inzwischen sitzen die insgesamt drei Verdächtigen laut Polizei in Untersuchungshaft. 

Das Polizeipräsidium Mittelfranken hatte zuletzt immer wieder von Raub und Erpressung bei fingierten Sextreffen mit Männern berichtet. Nach den Festnahmen prüfen die Beamten laut eigenen Angaben, ob die drei jungen Männer für weitere Taten verantwortlich sein könnten - auch bei Treffen, von denen die Ermittler bisher nicht wissen, weil sich die Opfer womöglich aus Scham nicht gemeldet haben. Die Kripo Nürnberg rief deshalb mögliche weitere Opfer entsprechender Taten auf, sich zu melden.