Nürnberg: Mann zu Sextreffen gelockt und ausgeraubt - Duo in U-Haft

Nürnberg (dpa/lby) - Zwei junge Männer sind wegen des Verdachts auf Raub bei fingierten Sextreffen in Mittelfranken festgenommen worden. Die beiden 21-Jährigen sollen einen 29-Jährigen bei einem Treffen in Nürnberg mit einem Messer und einem Pfefferspray bedroht haben, teilte die Polizei mit. Als Beute sollen sie sein Mobiltelefon und etwa 3.000 Euro in bar mitgenommen haben. Ein dritter junger Mann soll mit dem Duo ein weiteres Raubdelikt geplant haben, zu der es aber wegen einer ersten Festnahme letztlich nicht kam.