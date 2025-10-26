Nürnberg (dpa/lby) - Ein Mann hat in einem Flugzeug in Nürnberg einer 61-jährigen Frau das Handy entreißen wollen und sie geschlagen. Er habe am Samstag behauptet, dass das Handy Frequenzen an das Flugzeug sende, was dieses zum Absturz bringen könne, teilte die Polizei mit. Der 37-Jährige befand sich demnach in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde von der vom Piloten alarmierten Polizei mit auf die Dienststelle mitgenommen.
Nürnberg Mann attackiert Passagierin im Flugzeug wegen Handyfrequenz
dpa 26.10.2025 - 12:41 Uhr