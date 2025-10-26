 
Nürnberg Mann attackiert Passagierin im Flugzeug wegen Handyfrequenz

Erst will ein Mann einer Frau ihr Handy entreißen, dann schlägt er zu. Der Mann wird aus dem Flieger eskortiert. Kurz später wählt ein Taxifahrer den Notruf.

Nürnberg: Mann attackiert Passagierin im Flugzeug wegen Handyfrequenz
1
Der Pilot des Passagierflugzeugs rief die Polizei. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Ein Mann hat in einem Flugzeug in Nürnberg einer 61-jährigen Frau das Handy entreißen wollen und sie geschlagen. Er habe am Samstag behauptet, dass das Handy Frequenzen an das Flugzeug sende, was dieses zum Absturz bringen könne, teilte die Polizei mit. Der 37-Jährige befand sich demnach in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde von der vom Piloten alarmierten Polizei mit auf die Dienststelle mitgenommen.

Dort habe der Mann über Bauchschmerzen geklagt, ein Arzt habe keine Anhaltspunkte für eine Behandlung festgestellt. Auch der mentale Zustand des Mannes habe sich gebessert und er sei entlassen worden. Kurz später habe ein Taxifahrer den Notruf gewählt, er sei nahe dem Flughafen von einem Fahrgast mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Laut Polizei handelte es sich auch dabei um den 37-Jährigen. Er musste erneut mit zur Dienststelle kommen und wurde in einer Fachklinik untergebracht.