Nürnberg (dpa/lby) - In Mittelfranken soll ein 29-Jähriger betrunken drei Polizisten verletzt haben. Er geriet in den Morgenstunden zuerst in einen Streit mit dem Türsteher einer Diskothek in der Nürnberger Innenstadt, wie die Polizei mitteilte. Polizisten sprachen den 29-Jährigen an, er soll sich ausfallend und aggressiv verhalten haben. Auch einen Platzverweis ignorierte er.