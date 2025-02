Nürnberg (dpa/lby) - Ein 12-Jähriger und ein 14-Jähriger sind bei Experimenten mit Böllern in Mittelfranken schwer verletzt worden. Mit einem weiteren 14-Jährigen sollen sie am Mittwoch in Nürnberg Böller auseinandergebrochen und das herausgelöste Pulver zu einem Haufen gelegt haben, wie die Polizei mitteilte.