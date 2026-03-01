Nürnberg: E-Scooter-Fahrer festgenommen - Mann wurde bereits gesucht

Laut Polizei hatte der 48-Jährige eine geringe Menge Methamphetamin dabei und gab zu, es auch konsumiert zu haben. Daraufhin hätten die Beamten den Mann für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen. Beim Überprüfen der Personalien habe sich dann herausgestellt, dass der Mann bereits mehrfach zur Fahndung ausgeschrieben war. Zudem habe es mehrere Anordnungen zur Festnahme gegeben. Der 48-Jährige wurde daraufhin in eine Haftanstalt gebracht, wie die Polizei mitteilte.