Nürnberg (dpa/lby) - Ein E-Scooter-Fahrer ist festgenommen worden, weil er Drogen dabeihatte und bereits mehrfach zur Fahndung ausgeschrieben war. Den Angaben zufolge wollte eine Streife den 48-Jährigen kontrollieren, der am Samstag auf einem E-Scooter durch Nürnberg fuhr. Trotz einer Ansprache über die Lautsprecher des Polizeiwagens sei der Mann davongefahren. Wenig später sei er von den Beamten aufgehalten und festgenommen worden, hieß es.
Nürnberg E-Scooter-Fahrer festgenommen - Mann wurde bereits gesucht
dpa 01.03.2026 - 12:28 Uhr