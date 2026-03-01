Nürnberg: E-Scooter-Fahrer festgenommen - Mann wurde bereits gesucht

 
Die Beamten nehmen den 48-Jährigen mit auf die Wache, weil er Drogen dabeihat. Dann stellt sich heraus: Der Mann ist kein Unbekannter.

Die Polizisten nahmen den Mann mit auf die Wache. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Ein E-Scooter-Fahrer ist festgenommen worden, weil er Drogen dabeihatte und bereits mehrfach zur Fahndung ausgeschrieben war. Den Angaben zufolge wollte eine Streife den 48-Jährigen kontrollieren, der am Samstag auf einem E-Scooter durch Nürnberg fuhr. Trotz einer Ansprache über die Lautsprecher des Polizeiwagens sei der Mann davongefahren. Wenig später sei er von den Beamten aufgehalten und festgenommen worden, hieß es.

Laut Polizei hatte der 48-Jährige eine geringe Menge Methamphetamin dabei und gab zu, es auch konsumiert zu haben. Daraufhin hätten die Beamten den Mann für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen. Beim Überprüfen der Personalien habe sich dann herausgestellt, dass der Mann bereits mehrfach zur Fahndung ausgeschrieben war. Zudem habe es mehrere Anordnungen zur Festnahme gegeben. Der 48-Jährige wurde daraufhin in eine Haftanstalt gebracht, wie die Polizei mitteilte.