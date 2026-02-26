Nürnberg Demonstration gegen Werksschließungen bei Staedtler

Der Gewerkschaft zufolge beteiligten sich etwa 300 Beschäftigte von Staedtler und anderen Betrieben aus der Region. Die IG Metall kritisiert, dass die Mitarbeitenden aus den beiden betroffenen Werken in der Luft hängen würden. Das Unternehmen habe noch keine konkreten Pläne vorgelegt, welche Arbeitsplätze den Beschäftigten aus Neumarkt und Sugenheim in Nürnberg angeboten werden, hieß es. Diese bräuchten klare Zukunftsperspektiven.