Nürnberg (dpa/lby) - In Nürnberg hat ein Bagger eine Gasleitung beschädigt. Weil daraufhin Gas austrat, mussten rund 50 Anwohner ihre Häuser am Vormittag zeitweise verlassen, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie sperrte das Gelände im Nürnberger Stadtteil Neunhof ab, da schon kleinste Funken das Erdgas hätten entzünden können. Nachdem der Energieversorger das Leck in der Baugrube abgedichtet und den Gasaustritt gestoppt hatte, konnten die betroffenen Anwohner laut Feuerwehr nach rund zwei Stunden zurück in ihre Wohnungen.