Nürnberg Autofahrer verletzt Frau beim Einparken lebensgefährlich

Ein Mann möchte einparken. Doch dann fährt er unkontrolliert gegen Fahrzeug, Frau und Mauer. Die Polizei hat eine Vermutung, was der Grund ist.

Die Verkehrspolizei Nürnberg untersucht die Unfallursache. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Ein Autofahrer hat beim Einparken eine Fußgängerin in Nürnberg lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer habe möglicherweise Gas und Bremse verwechselt, teilte die Polizei mit. 

Er fuhr zunächst mehrere Meter rückwärts über den Gehweg, gegen ein Auto, erfasste dann die 71-Jährige und prallte schließlich gegen eine Hauswand. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.