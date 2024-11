Nürnberg (dpa/lby) - In der Nacht ist ein Auto in Nürnberg gegen ein geparktes Fahrzeug geprallt. Einer der Insassen sei schwer am Kopf verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Laut dem Sprecher fuhr der Fahrer schneller als erlaubt war. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er minderjährig sein. Weitere Details sind bislang nicht bekannt.