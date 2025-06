Nürnberg (dpa/lby) - In Nürnberg ist ein Streit zwischen einem 13-Jährigen und einem 14-Jährigen eskaliert. Am Ende zückte der 13-Jährige ein Messer und griff an, wie die Polizei mitteilt. Der 14-Jährige habe sich zwar verteidigen können, sei aber leicht an der Hand verletzt worden. Erst nachdem eine weitere Person eingriff, ließ der 13-Jährige von seinem Gegenüber ab und entfernte sich.