Nürnberg (dpa/lby) - Vom Nazi-Bau zum Kulturort: An der Kongresshalle auf dem NS-Reichsparteitagsgelände in Nürnberg beginnen die Bauarbeiten für ein neues Opernhaus. Dieses soll dem Staatstheater als Ersatzspielstätte dienen, solange das historische Opernhaus in der Innenstadt saniert wird. Zu dem offiziellen Baubeginn am Freitag wurde auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erwartet.