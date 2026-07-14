NS-Raubkunst Neue Zeiten für NS-Raubkunst-Forschung in Bayern

Wie der Freistaat mit solchen Werken umging, war vor etwas mehr als einem Jahr heftig kritisiert worden. Von fehlender Transparenz und Verschleppung bei der Aufklärung war die Rede. Insbesondere die Staatsgemäldesammlungen hätten "echt Schlagseite" bekommen und seien herausgefordert worden durch Anschuldigungen und offene Fragen, sagte Blume nun. In der Folge gab es eine gründliche Untersuchung und einen Runden Tisch, der die bisherige Praxis unter die Lupe nahm und etliche Verbesserungen vorschlug. Dazu zählt auch die Auslagerung an unabhängige Stellen.