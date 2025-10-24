NS-Raubkunst: Graphische Sammlung gibt Werke zurück

München (dpa/lby) - Ein Gemäldezyklus aus der staatlichen Graphischen Sammlung in München soll an seine rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Der "Prinzregentenzyklus" und das Aquarell "Motiv bei Oberbozen" von Max Slevogt waren vor der Machtergreifung der Nazis im Besitz der verfolgten jüdischen Händler Leo und Salo Lewin und sollen nun an deren Erben übergeben werden. "So können wir das historische Unrecht mit ihrer Hilfe zu einem tröstlichen und freundschaftlichen Ende bringen", so der Direktor der Staatlichen Graphischen Sammlung München, Michael Hering.