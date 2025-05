NS-Opfer: Streit um NS-Gedenken: Nordhäuser OB für Namenstafel

Seiner Fraktion gemeinsame Sache mit der AFD vorzuwerfen sei Populismus, sagte der Fraktionschef der Christsozialen im Nordhäuser Stadtrat der dpa. Er unterstütze das Vorhaben seit Jahren und habe unter anderem an der Recherche der Namen der Opfer mitgewirkt. Die SPD fordert in ihrem Antrag einen Arbeitskreis zur Umsetzung der Idee, die bereits seit 2008 existiert, um bis zur 1100-Jahr-Feier der Stadt Nordhausen im übernächsten Jahr ans Ziel zu kommen. Die CDU hielt das für unnötig. Einen solchen Arbeitskreis habe es längst gegeben. Gespräche mit der SPD im Vorfeld seien aber ergebnislos geblieben, der Vorschlag einer neuerlichen Diskussion zu dem Thema in einer zukünftigen Stadtratssitzung abgelehnt worden, so Iffland.