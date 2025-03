NS-Herrschaft: KZ-Gedenkstätte zeigt Ausstellung in zwei Städten

Nordhausen (dpa/th) - Die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora in Nordhausen zeigt eine Ausstellung, die den Blick auf die Lager und ihre Umgebung in den Wochen nach der Befreiung im April 1945 richtet. Sie sei in Kooperation mit den Städten Nordhausen und Ellrich entstanden und werde an fünf Standorten in beiden Städten gezeigt, teilte die Gedenkstätten-Stiftung mit. Mittelbau-Dora, wo die Nationalsozialisten Menschen aus ganz Europa in unterirdischen Stollen unter unmenschlichen Bedingungen Waffen produzieren ließen, wurde wie das KZ Buchenwald bei Weimar vor 80 Jahren befreit.