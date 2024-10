Ausstellung lockte mehr Besucher an als erwartet

Das ursprüngliche Doku-Zentrum war für rund 30.000 bis 40.000 Gäste konzipiert - doch schließlich kamen jährlich etwa 170.000 Besucher aus dem In- und Ausland, unter ihnen auch Schulklassen. In Spitzenzeiten drängten sich fast 1.500 Besucher täglich in der Ausstellung. Deshalb wurde 2012 der Neubau beschlossen - gut 30 Millionen Euro soll der teils in den Berg versenkte Bau gekostet haben.