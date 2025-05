Mit einer bewegenden Geschichte verbunden ist die Stickerei der Widerstandskämpferin Lies Bueninck aus den Niederladen. Sie saß in Haft, weil sie nach Angaben des Museums in Rotterdam eine jüdische Familie versteckt hatte. In einem Außenlager des Konzentrationslagers Dachau gelang es ihr, an eine Nadel und Garn zu gelangen. Damit bestickte ein Stück Stoff mit Blumen und dem Namen ihrer Tochter, Joke. Bueninck habe die Haft überlebt und sei von Alliierten befreit worden, so das Museum mit.