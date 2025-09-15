NRW-Wahlen und die Folgen Erkenntnisse aus den NRW-Kommunalwahlen in Bund und Land

Linke sieht Comeback auch im Westen

Die Linke sieht nach dem überraschend guten Abschneiden bei der Bundestagswahl im Februar nun auch in NRW ihren Aufwärtstrend bestätigt. Parteichef Jan van Aken spricht sogar von einem "grandiosen Ergebnis" und von Rückenwind für kommende Wahlen. Tatsächlich hat die Linke mit landesweit 5,6 Prozent ein Plus von 1,8 Prozentpunkten im Vergleich zur Kommunalwahl 2020 erzielt. Allerdings lag sie unter ihrem NRW-Ergebnis bei der Bundestagswahl von 8,3 Prozent.

Van Akens Euphorie erklärt sich aus zwei Punkten: Für die Partei zeigt sich, dass sie (wieder) in westdeutschen Flächenländern punkten kann. Und sie hat den Beleg, dass die vielen tausend neuen Mitglieder sinnvoll in Wahlkämpfe eingebunden werden können. Künftig reden sie vielerorts in Kommunalparlamenten mit, auch mit dem linken Topthema: Wohnen. Es sei noch Luft nach oben, sagte van Aken am Tag nach der Wahl. Für die nächste NRW-Landtagswahl 2027 setzte er ein Ziel von 7 bis 8 Prozent.