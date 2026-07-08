﻿Das Ilmenauer Aufmucken-Open-Air, eine eintägige Musikveranstaltung am Wetzlarer Platz, geht am 21. August in seine dritte Auflage und kommt mit einem neuen und besonderen Programmpunkt daher: einer Open Stage – also offenen Bühne. Hier haben in der Zeit von 17 bis 17.30 Uhr kreative Talente von überall her die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und das Publikum mit eigenen Beiträgen zu begeistern – egal ob mit Liedern, Gedichten, Poetry Slam oder anderen kreativen Ideen, teilen die Veranstalterinnen mit.