Den Herbst musikalisch Begrüßen – das war am Wochenende zum ersten Mal in Gehren möglich, denn der Ortsteilrat hatte zur Premiere des musikalischen Herbstfestes in den Stadthaussaal Gehren geladen. Mit musikalischen Darbietungen der Dörrberger Musikanten, des Polizeimusikorchesters Thüringen und der Oehrenstöcker Blaskapelle gab es von Freitagabend bis Sonntagvormittag an ein vielseitiges Musikprogramm, das mit seinen verschiedenen Stilen wohl so bunt war wie es der Herbst ist.