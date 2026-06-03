Der Tradition verpflichtet und offen für neue Ideen, das ist das Tanzhaus Benshausen heute, das im kommenden Jahr seinen 50. Geburtstag begeht. 240 Mitglieder im Alter von drei bis 87 Jahren erlernen hier in derzeit 47 unterschiedlichen Gruppen Tanz in all seinen Facetten, das Musizieren und Singen. Am 6. Juni steht im Volkshaus Meiningen, ab 17 Uhr ausschließlich das Können der 24 Tanzhaus-Tanzgruppen im Vordergrund, das ein Großteil von ihnen im zweistündigen Programm „Wir tanzen für Euch“ präsentiert.