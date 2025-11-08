 
Novemberpogrom 1938 Gegen das Vergessen

Zum Gedenken an die Pogromnacht am 9. November 1938 finden in Meiningen am Sonntag verschiedene Veranstaltungen statt.

Novemberpogrom 1938: Gegen das Vergessen
Das Gedenken an die Ereignisse vom 9. November 1938 ist wichtig, um aus der Geschichte für die Zukunft lernen zu können. Foto: Martin Gerten/dpa

In der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 erreichte die staatliche Verfolgung der jüdischen Bevölkerung im nationalsozialistischen Deutschland ihren ersten Höhepunkt. Jüdische Geschäfte wurden geplündert, Synagogen in Brand gesteckt, tausende Juden misshandelt und in Konzentrationslager verschleppt. Auch aus Meiningen wurden jüdische Männer in das Konzentrationslager Buchenwald deportiert. Wenige Tage nach der Pogromnacht begann die so genannte „Arisierung“. Danach war es Juden kaum noch möglich, Deutschland zu verlassen. Im Mai 1942 wurden die ersten Menschen aus Meiningen in den Tod deportiert.

„Gegen das Vergessen – Eine Erinnerungslesung mit Musik“ ist der Titel einer Veranstaltung am 9. November um 10 Uhr in der städtischen Galerie ada aus Anlass dieses Tages. Erik Studte und Evelyn Fuchs erinnern mit ausgewählten Texten an das Grauen, musikalisch begleitet von Heiko Denner und Alexandra Wija.

Zum Familiengottesdienst mit anschließendem Kirchenkaffee wird um 10.15 Uhr in die Katholische Kirche St. Marien in der Mauergasse eingeladen.

Die traditionelle Gedenkstunde mit Kranzniederlegung wird es um| 12 Uhr im Synagogenweg in Meiningen geben. Dieses Gedenken findet jedes Jahr zur Erinnerung an die Novemberpogrome statt. An diesem Tag wurde die Meininger Synagoge geplündert und zerstört. Sie war von ihrer Einweihung im Jahr 1883 bis zum nationalsozialistischen Pogrom am 9. November 1938 das religiöse Zentrum der jüdischen Gemeinde Meiningens.

Die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde, das Evangelische Gymnasium und die Stadt Meiningen gestalten in diesem Jahr erneut gemeinsam diese Gedenkstunde anlässlich des Jahrestages. Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, an dieser Veranstaltung gegen das Vergessen teilzunehmen.