Novemberpogrom 1938: Gegen das Vergessen

In der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 erreichte die staatliche Verfolgung der jüdischen Bevölkerung im nationalsozialistischen Deutschland ihren ersten Höhepunkt. Jüdische Geschäfte wurden geplündert, Synagogen in Brand gesteckt, tausende Juden misshandelt und in Konzentrationslager verschleppt. Auch aus Meiningen wurden jüdische Männer in das Konzentrationslager Buchenwald deportiert. Wenige Tage nach der Pogromnacht begann die so genannte „Arisierung“. Danach war es Juden kaum noch möglich, Deutschland zu verlassen. Im Mai 1942 wurden die ersten Menschen aus Meiningen in den Tod deportiert.