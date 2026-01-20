Novelle geplant: Tischner will Gesetz ändern - mehr Geld für kleinere Kitas

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Bildungsminister Christian Tischner will das Kindergartengesetz ändern und kleineren Einrichtungen stärker finanziell unter die Arme greifen. "Konkret sehen unsere Vorschläge unter anderem vor, die finanzielle Unterstützung des Landes für kleinere Einrichtungen zu verbessern und das dritte Kindergartenjahr beitragsfrei zu stellen", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. Wie genau dies umgesetzt werden soll und um wie viel Geld es geht, blieb zunächst offen.