Nougatstadt: Stadt zum Anbeißen - Schmalkalden befragt Bürger

Stadtmarketing Auf dem Weg zur Nougatstadt Eine süße Idee: Gemeinsam mit dem Süßwarenhersteller Viba sweets will die Stadt Schmalkalden eine neue touristische Marke etablieren und so eine einzigartige Identität schaffen.

Der Anstoß entstand in zahlreichen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und Touristikern; nachdem der über 130 Jahre alte, in Schmalkalden verwurzelte Süßwarenhersteller die bekannten Confiserie-Marken arko, Hussel und Eilles übernommen hatte. Die Idee habe ihn begeistert, sagt der Verwaltungschef. Nicht, weil sie bunt oder süß klingt – „sondern weil sie zu uns passt“. Mit Viba sweets habe Schmalkalden einen deutschlandweit bekannten Nougathersteller direkt vor Ort. Nougat stehe für Genuss, Handwerk, Qualität und Lebensfreude – „Werte, die auch wir in Schmalkalden leben“.