﻿Es sind diese seltenen Momente, in denen eine Stadt spürbar in Bewegung gerät. Wenn eine Idee entsteht, die mehr ist als ein Projekt – eher ein Gefühl für die eigene Identität. Im 1152 Jahre alten Schmalkalden könnte genau so ein Moment jetzt beginnen. Am Mittwoch, 1. April, zwischen 11 und 13 Uhr, wird in der Mohrengasse 2 der Auftakt zu einer Vision gefeiert: Schmalkalden soll zur Nougatstadt werden.