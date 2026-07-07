Döbeln (dpa/sn) - Ein Jugendlicher hat in einem Zug am Hauptbahnhof Döbeln Pfefferspray versprüht. Zuvor sei er von einem Mann körperlich angegangen worden, teilte die Bundespolizei mit. Zeugen berichteten demnach von einem Streit, auf den eine Ohrfeige gegen den 15-Jährigen folgte. Daraufhin habe der Jugendliche am Montagabend das Pfefferspray eingesetzt. Der andere Beteiligte war beim Eintreffen der Beamten bereits verschwunden. Seine Identität und weitere Einzelheiten waren zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.