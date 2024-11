Notunterkünfte: Obdachlosenhilfe rüstet sich für die kalte Jahreszeit

Grundsätzlich seien in den meisten Städten die Kapazitäten an Schlafplätzen und - so vorhanden - den Orten zum Aufwärmen gleich geblieben, so die Sprecher. Während in den warmen Monaten viele der ganzjährig geöffneten Einrichtungen nur spärlich genutzt würden, steige die Nachfrage im Winter deutlich an. Wohnheime seien dann etwa in Weimar und Suhl bis zur Belegungsgrenze besetzt.